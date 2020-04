Coronavirus in Umbria, è stato raggiunto il pareggio fra casi attualmente positivi e malati che sono guariti

La lotta al Coronavirus in Umbria fa registrare un dato di grande interesse, tanto più se riferito alle valutazioni da compiere per ciò che riguarda il trend dell'emergenza con cui ogni regione programma le attività da compiere in prospettiva del graduale ritorno alla normalità. Domenica 19 aprile è il primo giorno in cui la differenza fra i casi attualmente positivi e il numero dei guariti è pari a zero: secondo l'aggiornamento fornito dalla Regione Umbria alle 8 del 19 aprile, gli attualmente positivi sono 645, tanto quante le persone guarite, che insieme a medici e infermieri hanno vinto la lotta contro il Covid 19.

Il pareggio arriva al termine di una settimana che, relativamente ai due parametri presi in considerazione, ha fatto registrare dati in costante miglioramento: lunedì 941 attualmente positivi e 327 guariti, martedì 938-330, mercoledì 898-370, mercoledì 826-448, giovedì 788-492, sabato 728-559 fino al 645-645 registrato domenica 16. In una settimana si contano 296 contagi in meno e 318 guarigioni in più