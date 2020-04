Coronavirus, il video diventato virale. Quando si dice restare a casa: migliaia di commenti e condivisioni

E' diventato incredibilmente virale il video postato su Facebook dalla pagina Che Viaggio. In periodo di quarantena da Coronavirus restare a casa non è affatto come ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e cioè che "siamo tutti sulla stessa barca". Le barche sono, ovviamente, una diversa dall'altra: c'è quella che fatica a restare a galla, ma c'è anche il super yacht da milioni e milioni di euro. Ed è proprio questo il concetto che muove migliaia di commenti e condivisioni del video che mostra una casa... diversa dal comune. Postata proprio accompagnata da questa frase: quando si dice restare a casa. Clicca qui per vedere il video su Facebook.