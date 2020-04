L'aggiornamento dei dati sull'emergenza Coronavirus fornito dal bollettino quotidiano della Regione Umbria e aggiornato alle 8 di domenica 19 aprile 2020 quantifica in 1.348 i casi positivi con un aumento di 4 unità rispetto a sabato 18. Gli attualmente positivi sono arrivati a quota 645 (- 83). Aumenta in maniera consistente il numero dei pazienti guariti rispetto al giorno precedente, +86 con il numero complessivo che arriva a 645. Purtroppo viene registrato un altro decesso, un uomo di Città di Castello di 91 anni positivo, ricoverato dal 27 marzo; il numero dei morti è arrivato a 58.

Dei 1.348 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 138 (- 3); di questi 30 (-2) si trovano nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della regione. Per ciò che riguarda le persone uscite dal contagio, 1.471 (-162) si trovano ancora in isolamento domiciliare mentre ne risultano 11.617 (+471) uscite dall’isolamento.

Alle 8 del 19 aprile sono stati effettuati 25.155 tamponi con un aumento di 1.065 rispetto alle 24 ore precedenti.