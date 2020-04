Coronavirus in Sardegna, va a fare la spesa con la moglie disabile: multa da 933 euro. Poi il malore

Una multa di 933 euro a una coppia di anziani, lei 72 anni disabile al 100% con accompagnamento era in auto con il marito (74 anni) e insieme andavano a fare la spesa. Ma la polizia li ha fermati e non ha fatto sconti: ammenda salatissima per aver violato il decreto (può uscire un solo membro della famiglia durante l'emergenza Coronavirus). Subito dopo l'anziano ha avuto un malore ed è stato soccorso da un'ambulanza rifiutando però il ricovero. E' successo in Sardegna, a Nuoro, come racconta l'Unione Sarda.

«Io non so fare la spesa e certo non potevo lasciare mia moglie disabile sola a casa» ha detto l'uomo agli agenti al momento in cui gli è stato contestata la violazione. I due non hanno potuto proseguire verso il supermercato e sono stati costretti a tornare a casa. La pensione dell'anziano, percepisce circa 800 euro, non basterà a pagare la somma della multa (nel frattempo si è proposto un sarcedote per pagarla).

