Coronavirus in Francia, i morti sono quasi 20mila. Calano i ricoverati e i pazienti in rianimazione

Emergenza Coronavirus, aumentano i morti ufficiali in Francia. A comunicare i dati del 18 aprile è stata la Direzione della Sanità che ha ufficializzato il nuovo numero dei decessi: sono 19.323 le vittime complessive per il Covid 19 dall'inizio dell'epidemia. Nell'ultimo bollettino sono stati annunciati altri 642 morti che fanno avvicinare la Francia alla soglia dei 20mila. Sono comunque meno di venerdì 17, quando il bollettino aveva conteggiato 761 vittime. Per il decimo giorno consecutivo si registra una diminuzione dei pazienti in rianimazione: sono 5.833 (meno 194 del giorno precedente). Calano anche i ricoverati: sono 550 in meno e quindi 30.639.

Guarda anche In Italia 482 morti in 24 ore