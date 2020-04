Coronanirus, vescovo di Acireale: "Nulla vieta di celebrare matrimoni in chiesa"

Secondo la diocesi di Acireale, nonostante l'emergenza Coronavirus, i matrimoni in chiesa possono essere celebrati. E' il vescovo Antonino Raspanti a spiegare che "in ottemperanza a quanto attualmente prescritto dalle autorità governative, le celebrazioni dei matrimoni non sono vietate in sé, ma il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti".

Poiché alla diocesi è arrivata una pioggia di richieste di chiarimento, per togliere dubbi ed equivoci, la nota spiega che "la Curia diocesana non ha annullato o rinviato d’ufficio le celebrazioni dei matrimoni già fissate in calendario nè alcun parroco o rettore ha il dovere o il diritto di farlo. Pertanto non si deve in alcun modo riferire ai matrimoni il rinvio stabilito esclusivamente per le celebrazioni delle prime comunioni e delle cresime in calendario fino al 30 settembre".

Per quanto riguarda i matrimoni previsti durante l'imminente fase 2, spiega la diocesi, "saranno celebrati secondo le modalità fissate dall’autorità ecclesiastica; esse rispetteranno pienamente le disposizioni delle autorità governative che saranno date a tempo debito". La comunicazione della diocesi siciliana si conclude con un auspicio e un rinvio alle prossime disposizioni del governo: "E' ragionevole ipotizzare che il Dpcm che entrerà in vigore dopo il 3 maggio consenta di celebrare i matrimoni in condizioni migliori di quelle attuali ma ad oggi non è possibile dire con precisione come si potranno celebrare".