Coronavirus in Umbria, il bilancio: 7 nuovi positivi, non ci sono morti, 32 malati in terapia intensiva

I dati sull'emergenza Coronavirus in Umbria resi noti dalla Regione attraverso l'aggiornamento della situazione alle 8 di sabato 18 aprile 2020 evidenziano un fenomeno nettamente sotto controllo, grazie anche ai 1.288 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Rispetto al bollettino diramato venerdì mattina, non ci sono altri morti mentre il numero di casi positivi si attesta a 1.344 (+7) e quello dei clinicamente positivi scende di 60 unita, attestandosi a quota 728.

I guariti sono 559 (+ 67), sono 257 le persone clinicamente guarite (- 37) e i morti sono fermi a quota 57.

Dei 1.344 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 141 (- 1); di questi 32 (+ 1) sono nei reparti di terapia intensiva.

Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare (1.633, - 138), mentre sono 11.146 (+ 606) persone uscite dall’isolamento.

Alle ore 8 del 18 aprile, sono stati eseguiti 24.090 tamponi (+ 1.288).