Coronavirus, come usare i guanti. Il corretto utilizzo spiegato in un video dall'Istituto Superiore Sanità

Emergenza Coronavirus. Se l'Italia entrerà davvero nella fase 2, come appare probabile, oltre alle mascherine un ruolo importante lo avranno i guanti usa e getta. Secondo alcune notizie filtrate per determinati lavori o azioni potrebbero essere addirittura obbligatori. Ma attenzione: non è sufficiente indossarli per non correre la possibilità di contagiarsi tramite contatto. L'Istituto Superiore della Sanità ha diffuso un video che spiega nei dettagli come vadano utilizzati e alcuni aspetti che vanno ricordati bene. In particolare evitare comunque di toccarsi naso e bocca e smaltire correttamente il "presidio di sicurezza individuale" una volta che lo stesso è stato utilizzato e deve essere eliminato. Guarda il video dell'Istituto Superiore di Sanità.