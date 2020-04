Coronavirus, indice di contagio R0 scende a 0,8 ma le stime sui contagiati in Italia arrivano a sei milioni

C'è un dato che nella giornata di venerdì 17 aprile ha dato particolare fiducia agli studiosi che stanno monitorando l'emergenza Coronavirus. Si tratta del'indice di contagio, più comunemente conosciuto come R0, che quantifica il numero di individui che un contagiato più infettare a sua volta. Ebbene, l'indice di contagio registrato è stato di 0,8 mentre due settimane fa era ancora attestato a 2.

E' questo genere di decremento che sta alla base delle decisioni che il governo e le Regioni si accingono a prendere sulla riapertura in programma con la Fase 2. Una svolta attesissima, che non può far perdere di vista ciò che è successo da un mese a questa parte in Italia e su quanti morti ha provocato la pandemia da Covid 19. Basti solo pensare che, secondo quanto rileva l'Istat in una nota su "Informazioni utili alla comprensione della situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid 19", l'aumento percentuale medio di morti in Italia nel periodo compreso fra l'1 marzo e il 4 aprile 2020 è stato pari al 20%.

Aumento medio che diventa drammatico nei comuni maggiormente colpiti dalla diffusione del contagio. "Il consolidamento dei dati e l'estensione del periodo di osservazione - scrive l'Istituto nazionale di statistica - mettono ulteriormente in evidenza la situazione particolarmente critica dei Comuni della provincia di Bergamo. Il capoluogo vede quintuplicare i decessi per il complesso delle cause per il mese di marzo e per i primi quattro giorni di aprile, passando da una media di 141 casi nel 2015-2019 a 729 nel 2020. Incrementi della stessa intensità, quando non superiori, interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca".

Al pari di Bergamo, per ciò che riguarda il tragico bilancio dell'epidemia, i casi che sono stati rilevati nella provincia di Brescia, nel cui capoluogo i decessi per lo stesso periodo sono triplicati: da 212 nel 2015-2019 a 638 nel 2020. "Incrementi ben superiori al 200% - si legge nello studio dell'Istat - sono presenti anche in capoluoghi come Piacenza (283%), Pesaro (246%) o Cremona (345%). Tra i Comuni verificati che entrano nella selezione per la prima volta, si segnala Bologna che presenta un incremento del 22% dei decessi dal primo marzo al 4 aprile, rispetto alla media dei decessi dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Tale incremento si è consolidato proprio nell'ultima settimana (28 marzo-4 aprile), in cui si sono registrati 135 decessi contro una media di 110 delle settimane precedenti".

Altrettanto drammatica la situazione legata al numero dei contagi, la cui quantificazione è ormai scontato che sia ben superiore rispetto ai dati ufficiali. Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sul Corriere della Sera quantifica un minimo di contagiati in Italia che supera i due milioni. Marco Villa, ricercatore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), spinge oltre e definisce "plausibile" la stima che, basandosi sull'analisi di 10mila test sierologici effettuati in Lombardia e Liguria, porta addirittura il numero dei contagiati in Italia a 6 milioni.