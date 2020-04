Coronavirus: calendario, settori di attività e territori interessati dal programma di riaperture nella fase 2

Il confronto in atto fra governo e presidenti delle Regioni, con il supporto della task force guidata da Vittorio Colao, è ormai arrivato alla fase decisiva per ciò che riguarda la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. In ballo continuano a esserci le linee guida per la riapertura delle attività, che giorno dopo giorno prendono forma intorno a un concetto cardine: scaglionamento sia per i tempi, sia per la tipologia di attività, sia per la libertà di movimento. Non è escluso, infatti, che in una prima fase successiva al 4 maggio siano vietati gli spostamenti da una regione all'altra.

I primi settori a ripartire già da mercoledì 22 aprile - per quanto fonti vicine a Palazzo Chigi abbiano invitato alla cautela parlando di troppe notizie figlie di "pericolose fughe in avanti" - saranno tessile, moda, produzione di auto e moto, cantieri, cave, agenzie interinali e trattamento rifiuti. Il tutto, naturalmente, rispettando le disposizioni relative ai "nuovi" luoghi di lavoro: distanziamento ad almeno un metro, lavoro da svolgere con guanti e mascherine, pulizia dei luoghi di lavoro due volte al giorno, orari differenziati per chi resta in sede, smart working per gli altri dipendenti.

Il grosso del commercio dovrebbe invece ripartire il 4 maggio; particolare il caso di parrucchieri ed estetisti, che fra le varie cautele potrebbero dover prevedere anche quello di sterilizzare gli strumenti di lavoro da un cliente all'altro.

Fra tante ipotesi, una certezza pare essere quella che riguarda bar e ristoranti, per i quali il giorno clou dovrebbe essere lunedì 11 maggio. Anche in questo caso la riapertura dovrebbe accompagnarsi a una totale riorganizzazione, anche fisica, delle aree destinate al pubblico: primo effetto sarà la riduzione dei posti a sedere ai tavoli.