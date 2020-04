E' Remdesivir il farmaco che fa sperare gli Usa. Primi risultati positivi da Università di Chicago

Sull'epidemia da Coronavirus arrivano notizie positive dal farmaco antivirale Remdesivir di Gilead Sciences. Buoni risultati sono stati ottenuti all'ospedale di Chicago che sta partecipando alla fase si sperimentazione sul trattamento. Pazienti in gravi condizioni hanno mostrato rapidi miglioramenti sia per i sintomi respiratori che per la temperatura e sono stati dimessi quasi tutti nel giro di pochi giorni. E' stato il sito statunitense Statnews (portale che focalizza la sua attenzione sulla salute e la medicina, legato a The Boston Globe) a dare la notizia riportando i particolari della fase di studio. Il servizio spiega che l'Università di Chicago ha reclutato 125 pazienti, 113 erano in condizioni gravi. Tutti sono stati trattati con somministrazioni quotidiane. Kathleen Mullane, specialista in malattie infettive, che sta supervisionando i test, ha spiegato che "la maggior parte dei pazienti è stata già dimessa". I decessi sono stati soltanto due. Gli studi vengono condotti contemporaneamente anche in altre strutture sanitarie, ma al momento quelli di Chicago sono i primi risultati commentati e di fatto ufficializzati. Mullane ha spiegato che nei pazienti trattati la temperatura si abbassa velocemente e che molti sono stati staccati dai ventilatori polmonari "il giorno dopo l'inizio della terapia". La maggior parte, sostiene ancora, se ne va dopo sei giorni di terapia. Più prudente la stessa Università secondo cui "trarre conclusioni è prematuro e scientificamente insoddisfacente". Lo studio Gilead Covid-19 comprende 2.400 partecipanti provenienti da 152 diversi siti di sperimentazione clinica in tutto il mondo.

