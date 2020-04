I temi del giorno, in fatto di emergenza Coronavirus, erano e restano quelli della ripartenza e delle modalità in cui verrà realizzata la fase 2. Altrettanto centrale, però, è il monito che arriva da Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo del'Organizzazione mondiale della sanità e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, che al giornale ilcaffeonline.it. "Ipotesi seconda ondata in autunno? È una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell’influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa si che il virus possa riemergere". Da qui la raccomandazione di Ricciardi: "Per questo è molto importante non accelerare le riaperture, in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate".