Coronavirus in Umbria, i dati della settimana e il bilancio dei controlli in case di riposo e carceri

“La Regione Umbria sta gestendo e monitorando la situazione nella maniera migliore possibile e stiamo vedendo i primi risultati. Nella Fase 2 si dovrà continuare a mantenere alta la guardia e dovremo abituarci a indossare i dispositivi di protezione individuale e tutti quei comportamenti che ci permetteranno di ripartire in sicurezza”: fra analisi della situazione e previsioni per l'immediato futuro, nel corso di una conferenza stampa insieme alla governatrice Donatella Tesei e al direttore regionale della Sanità, Claudio Dario, l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha fatto il punto settimanale della lotta al Covid. "Dal 10 al 17 aprile - ha spiegato Coletto - la variazione delle persone attualmente positive è di -303, da 1091 positivi del 10 aprile siamo passati ai 788 attuali, i ricoveri da 185 sono diventati 142 ricoveri (-43), con 31 posti letto occupati in terapia intensiva (da 39 a 31). I decessi invece sono aumentati di 5 (da 52 a 57) con un indice di letalità attuale del 4,26 per cento (il 10 aprile era 3,99), mentre sono 333 i guariti (da 159 a 492) e 3183 sono usciti dall’isolamento domiciliare”.

Il direttore Dario dopo aver ribadito che “nella fase di ripartenza l’attenzione per i comportamenti sarà ferrea, perché la partita sarà vinta proprio su questi accorgimenti che tutti dovremo adottare, a partire dal distanziamento”, ha informato che è terminato il monitoraggio nelle residenze per anziani e nelle carceri: su 70 strutture con 2.548 ospiti sono stati effettuati 738 tamponi sugli ospiti (28,96 per cento) e 13 sono risultati positivi. Su 2.327 operatori sono stati effettuati 898 tamponi (38,59 per cento) e 19 operatori sono risultati positivi, quindi in totale su 4.875 soggetti sono stati effettuati 1.636 tamponi (33,36 per cento) con 32 positivi (1,96 per cento)”.

In parallelo è stato effettuato il monitoraggio su 4 carceri umbri per un totale di 1.451 ospiti: i tamponi effettuati sui soggetti in mobilità sono stati 175 (12,06 per cento) e solo 1 è risultato positivo (0,57 per cento). Sul personale (guardie e civili) pari a 1.009 sono stati effettuati 925 tamponi(91,67 per cento), solo 1 soggetto è risultato positivo (0, 11 per cento). Quindi su 2.460 soggetti sono stati effettuati 1100 tamponi (44,72 per cento) per un totale di 2 positivi (0,18 per cento).

Il direttore regionale alla Sanità, Dario, ha fatto anche il punto sulle unità speciali di continuità assistenziale, operative dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 nel territorio dell’Usl 1 (Umbria Alto Chiascio, Alto Tevere, Perugino Assisano, Trasimeno e Media Valle del Tevere) e dell’Usl2 (Foligno, Spoleto-Valnerina, Terni, Narni-Amelia, Orvieto), dove vengono gestiti 360 pazienti.

Per ciò che riguarda i test sierologici e molecolari - i cosidetti test rapidi - Dario ha spiehgato che sono stati impiegati in 1.180 casi.