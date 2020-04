Coronavirus in Italia, record di guarigioni e calano i ricoveri. Ma i morti restano 575 in 24 ore

Sono 2.563 le guarigioni ufficializzate nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile del 17 aprile, convocata come al solito per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. E' il numero più alto di guariti dall'inizio dell'epidemia. Diventano quindi 42.727 i pazienti che sono riusciti a superare la malattia. I nuovi positivi al test sono 3.493 per un totale di 172.434. Mentre sono 106.962 gli attualmente positivi. Di questi 2.812 in terapia intensiva, 124 in meno di ieri (16 aprile). 25.786 gli ospedalizzati in altri reparti (-1.107), mentre 78.364 (73%) sono in isolamento domiciliare. Purtroppo si contano ancora 575 decessi che portano il totale a 22.745. Alto il numero dei tamponi effettuati: 65.705. Come al solito è stato il responsabile della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, a comunicare i dati.

Guarda anche Secondo l'Istat morti aumentati del 20%