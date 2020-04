Coronavirus, il governatore De Luca: "Siamo pronti a chiudere i confini della Campania"

La Campania è pronta a chiudere i suoi confini. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa per fare il punto dell'emergenza Coronavirus nella sua regione. Mentre c'è chi preme per affrettare la ripresa, De Luca sostiene che "dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c'è un contagio forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni". De Luca ha annunciato anche che "è in corso di definizione in queste ore, un Piano Regionale per lo screening di massa sui cittadini campani".