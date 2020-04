Coronavirus, strage di preti. I sacerdoti morti sono più di cento. Il dolore dei vescovi italiani

Il Coronavirus non sta facendo strage soltanto di medici in Italia. Anche decine di preti sono morti a causa del Covid 19. Sono più di cento i sacerdoti che hanno perso la vita in queste settimane per il virus. Il dato è stato ufficializzato dalla Conferenza episcopale italiana (Cei). In una nota la Conferenza li ha ringraziati "per il loro essere prossimi al popolo” ed “esprimendo ancora una volta il volto bello della Chiesa amica, che si prende cura del prossimo”. In diverse piccole frazioni del nord Italia i preti e i medici sono spesso rimasti gli unici punti di riferimento dei cittadini, in particolare gli anziani ammalati.

