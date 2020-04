Coronavirus, il bilancio del contagio in Umbria: 57 morti, 31 malati in terapia intensiva e 8 nuovi positivi

I dati sull'emergenza Coronavirus in Umbria aggiornati dalla Regione alle ore 8 del 17 aprile 2020 quantificano in 1.337 il totale dei casi positivi al Covid 19, con un aumento di 8 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Il computo totale dei pazienti attualmente positivi si attesta a 788 casi, con una diminuzione di 38 casi

Il dato che fa riferimento ai guariti segnala 492 persone che sono hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus, mentre i clinicamente guariti sono 294 e i morti 57. Analizzando la situazione pazienti positivi, sulla base delle notizie fornite dagli ospedali della regione, attualmente i ricoverati sono 142, di cui 31 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.771 (- 134), mentre si contano 10.540 (+ 702) persone che sono uscite dall’isolamento.

Il dato riferito ai tamponi effettuati segnala che sono stati eseguiti in totale 22.802 esami (+ 1.331) nei laboratori umbri.