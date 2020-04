Coronavirus, la scuola non riapre: tutti promossi. La ministra: "Ma chi merita 4 avrà 4 e dovrà recuperare"

La scuola non riapre e saranno tutti promossi, ma chi merita otto avrà otto e chi invece merita quattro avrà quattro e dovrà recuperare il prossimo anno. Lo ha spiegato la ministra Lucia Azzolina in una intervista al Corriere della Sera. Azzolina ha ribadito che alla fine tutti gli studenti avranno i voti e chi sarà insufficiente dovrà recuperare. Ha anche sottolineato che si sta valutando come organizzare l'esame di maturità, se a distanza oppure in presenza, ma è esclusa la forma mista. La ministra ha inoltre ribadito che durante l'estate non ci saranno lezioni e che si sta ragionando su come organizzare il prossimo anno scolastico.

Guarda anche Azzolina: "Altri bonus baby sitter e congedi parentali"