Coronavirus, la ministra Azzolina: "Altri bonus baby sitter e congedi parentali per chi ha bambini piccoli"

Se le scuole non riapriranno come ormai appare scontato, ma si tornerà al lavoro nonostante l'emergenza Coronavirus, come faranno i genitori che hanno figli piccoli? Dove e a chi li lasceranno? La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha spiegato al Corriere della Sera in una lunga intervista che le famiglie saranno aiutate con una nuova estensione del congedo parentale e del bonus baby sitter. "I bambini più piccoli sono quelli più a rischio", ha detto, negando di fatto la possibilità che possano riaprire le scuole dell'infanzia e gli asili. E ancora: "Come si fa a dire a un bambino di rispettare le distanze di sicurezza?".

Guarda anche La scuola non riaprirà a maggio