Coronaviru, la scuola non riaprirà a maggio. La ministra Azzolina: "Pericoloso muovere 8 milioni di studenti"

La scuola non riaprirà a maggio. La situazione è ancora grave e in Italia continuano ad esserci troppi morti. E' la sintesi delle parole della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Azzolina spiega che il governo "a giorni prenderà una decisione, ma con l'attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio". La ministra ricorda che in Italia tenere le scuole aperte significa muovere ogni giorno otto milioni di studenti con tutti i rischi del caso. "Solo ieri - ha aggiunto Azzolina riferita al 16 aprile - ci sono stati 525 morti: non cancelliamo gli sforzi fatti fino ad ora".

Guarda anche Ascani: "La riapertura favorirebbe il virus"