Morti, guariti, ricoverati, positivi: la situazione regione per regione. Scarica la scheda

Il bollettino del 16 aprile della Protezione Civile fotografa l'andamento ufficiale dell'epidemia in Italia. I morti sono 22.170; le guarigioni 40.164; gli attualmente positivi 106.607. L'incremento dei casi nelle ultime 24 ore è stato di 3.786. Riportiamo di seguito il numero degli attualmente positivi e dei decessi regione per regione. Cliccare qui invece per scaricare la tabella completa dei dati.

Attualmente positivi

33.090 in Lombardia

13.663 in Emilia-Romagna

13.783 in Piemonte

10.800 in Veneto

6.613 in Toscana

3.437 in Liguria

3.124 nelle Marche

4.144 nel Lazio

3.118 in Campania

2.087 a Trento

2.625 in Puglia

1.330 in Friuli Venezia Giulia

2.108 in Sicilia

1.850 in Abruzzo

1.593 nella provincia di Bolzano

536 in Umbria

865 in Sardegna

847 in Calabria

518 in Valle d'Aosta

273 in Basilicata

203 in Molise

I decessi

11.608 in Lombardia

2.843 in Emilia-Romagna

2.094 in Piemonte

981 in Veneto

585 in Toscana

828 in Liguria

764 nelle Marche

316 nel Lazio

286 in Campania

322 nella provincia di Trento

299 in Puglia

217 in Friuli Venezia Giulia

187 in Sicilia

243 in Abruzzo

225 nella provincia di Bolzano

55 in Umbria

85 in Sardegna

72 in Calabria

122 in Valle d'Aosta

22 in Basilicata

16 in Molise