Coronavirus in Umbria, il maggior numero di positivi ha fra i 40 e i 64 anni. Contagiati anche 55 minorenni

L'andamento della diffusione del Coronavirus in Umbria analizzato per fasce di età alla data del 16 aprile 2020 conferma che il maggior numero di contagiati (611) appartiene a quella compresa fra i 40 e i 64 anni. Secondo i dati elaborati e diffusi dalla Regione dell'Umbria, la seconda fascia per numero di contagiati (276) è quella che fa riferimento alle persone di età compresa fra i 18 e i 39 anni. A seguire la fascia 65-79 anni con 242 casi, gli over 80 con 131, i positivi di età compresa fra 6 e 13 anni con 29 contagi, la fascia 14-17 anni con 20 casi e quella dei bambini fino a 6 anni, sei dei quali risultano interessati dal Covid.

Di particolare interesse, sempre in riferimento ai dati forniti dalla Regione Umbria, la diffusione del Coronavirus analizzata per comune di residenza dei pazienti (LEGGI LA TABELLA) risultati positivi ai tamponi.