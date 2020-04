Coronavirus, in Italia calo importante del numero dei ricoveri. Ancora 525 morti, il totale supera 22mila

Sono 2.072 le guarigioni ufficializzate dalla Protezione Civile nazionale nel bollettino del 16 aprile. Come al solito è stato Angelo Borrelli, responsabile del dipartimento, a comunicare il dato nel consueto appuntamento pubblico, ormai trasmesso in diretta praticamente ovunque. Dall'inizio dell'epidemia, dunque, sono 40.164 i pazienti che hanno superato il Covid 19. I nuovi contagi sono 3.786 che portano il totale dall'inizio della pandemia a 168.941. Gli attualmente positivo sono 106.607. Di questi 2.936 in terapia intensiva, il 3% del totale, 143 in meno di ieri: un dato così basso non si registrava dal 21 marzo. Gli ospedalizzati in altri reparti sono 26.893 (-750, il 25%), mentre 76.778 (72%) in isolamento domiciliare. Purtroppo resta alto il numero dei decessi. Ne sono stati comunicati altri 525 che portano il totale dei morti a 22.170

