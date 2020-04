Coronavirus, disastro Stati Uniti: oltre 31mila morti. Contagi a quota 640mila. 22 milioni di disoccupati

Negli Stati Uniti il numero dei morti ha superato quota 30mila. Il dato si evince dalle statistiche pubblicate dal portale della Johns Hopkins University. I decessi negli Usa sarebbero per la precisione 31.002. Negli Stati Uniti anche quasi un terzo dei contagi di tutto il mondo: sempre secondo il portale, infatti, i casi ufficiali sono 640.014 (16 aprile ore 17.30). Lo stato più colpito resta quello di New York dove gli ospedalizzati sono addirittura oltre 46mila e i morti quasi 11mila. Decessi e pazienti positivi si registrano in tutto il territorio americano. Non è l'unico dato drammatico per gli Usa: sono circa 22 milioni i lavoratori che hanno fatto ricorso a sussidi di disoccupazione nell'ultimo mese.

