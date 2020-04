Coronavirus, 861 morti in 24 ore nel Regno Unito. I contagi complessivi sono oltre 103mila

Arriva ancora un dato da brividi dagli ospedali del Regno Unito. Il numero dei morti riprende a salire anche in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati ben 861 (dato 16 aprile), sotto al maledetto record di 980 della passata settimana, ma purtroppo cento in più rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri (15 aprile), aspetto considerato preoccupante da medici ed esperti. Il dicastero della sanità inglese ha dunque certificato il dato complessivo dei decessi: sono in totale 13.839. Stabile, ma ancora in aumento, la curva dei contagi. Dall'inizio della pandemia i tamponi positivi ufficiali sono stati 103mila.

