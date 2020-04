Coronavirus, anche l'Italia importa dalla Turchia le bare speciali per evitare la fuoriuscita di virus

Bare speciali per evitare fuoriuscita di virus e quindi scongiurare l'ipotesi di ulteriori contagi. Vengono costruite nell'Anatolia centrale, in Turchia. A sviluppare l'idea e a realizzare le casse da morto, è un'azienda del posto, che ha sede nella città di Sivas, e che esporta in sedici Paesi, tra questi Italia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Le bare sono state sviluppate su richiesta diretta del Centro per lo sviluppo commerciale per le piccole imprese della stessa città di Sivas (fondato con il patrocinio dell'Unione Europea) e subito brevettate, perché, come già scritto in apertura, sono in grado di bloccare la fuoriuscita del virus.