Coronavirus, altri mille casi in Olanda. Aumentano i morti: oltre 3.300. Il Covid aggredisce le case di cura

Mille nuovi contagi in 24 ore. Il dato arriva dall'Olanda ed è considerato preoccupante visto che il giorno prima (15 aprile) era stato di 734 tamponi positivi. Quindi un incremento considerevole. I nuovi decessi, invece, sono stati 181 e portano il totale dall'inizio della pandemia a 3.315. I tamponi positivi complessivi diventano invece 29.214 e di questi quasi 10mila (9.309 per l'esattezza) sono i pazienti ricoverati negli ospedali. Le autorità considerano i dati "in linea" con gli ultimi giorni, ma contemporaneamente ammettono anche la stima che circa un terzo delle case di cura abbia almeno un paziente affetto da Covid 19. In definitiva una situazione che pare divenire più complessa, considerando che la popolazione dei Paesi Bassi è di appena 17 milioni di persone.

