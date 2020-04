Coronavirus, in Spagna altri 551 morti. Tornano a salire anche i contagi: + 5mila

Aumentano i contagi da Coronavirus in Spagna. Nella giornata di oggi 16 aprile sono stati confermati altri 5.183 soggetti positivi che portano il totale dei casi a 182.816. Per trovare un numero così alto di tamponi positivi in un solo giorno occorre tornare indietro sino al 9 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 551 morti. La cifra complessiva ora è 19.130. Per fortuna aumentano anche le guarigioni, arrivate a 74.797. Lo scorso 14 aprile la Spagna ha dato il via libera alla ripresa di alcune attività lavorative considerate "non essenziali", su tutte il settore edile e quello manifatturiero che erano stati fermati a causa dell'emergenza.