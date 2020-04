Secondo uno studio curato dai ricercatori della Guangzhou Medical University e della University of Hong Kong, pubblicato su Nature Medicine, chi ha contratto il Covid 19 può iniziare a emettere particelle del virus e quindi a essere contagioso già due-tre giorni prima di manifestare i primi sintomi. Per tracciare la mappa dei contagi da Coronavirus, quindi, diventa indispensabile ricostruire la filiera dei contatti interpersonali avuti dai contagiati sin dalle 48-72 ore precedenti. "Misure come il miglioramento dell'igiene personale e il distanziamento sociale per tutti - viene sottolineato nello studio cinese - sarebbero probabilmente gli strumenti chiave per il controllo della malattia nella comunità".