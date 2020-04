Coronavirus, morto lo scrittore Luis Sepulveda. Era ricoverato nell'ospedale di Oviedo

Lo scrittore Luis Sepúlveda, 71 anni, è morto. Nelle ultime settimane, ricoverato presso l'ospedale di Oviedo dalla fine di febbraio (clicca qui), ha lottato contro il Coronavirus e stamani è spirato. Lo scrive la versione online del quotidiano spagnolo El Mundo citando fonti vicine all'autore cileno. Scrittore, sceneggiatore e regista del cinema cileno, residente a Gijón nelle Asturie dal 1997, aveva contratto il Coronavirus dopo il ritorno dal festival letterario Correntes d'Éscritas, tenutosi a Póvoa de Varzim, in Portogallo. Sepulveda è stato autore di oltre venti romanzi, libri di viaggio, sceneggiature e saggi. Tra i suoi più grandi successi "Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare", diventata poi celebre film d'animazione che lo ha consacrato come scrittore per tutte le età.

Guarda anche L'intervista, quando Sepulveda sognava un futuro più felice e giusto