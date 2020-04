Coronavirus, il ministro Catalfo: nel nuovo decreto bonus autonomi a 800 euro e reddito di emergenza

Coronavirus, il bonus per le partite Iva sarà portato da 600 a 800 euro ma ci sarà una diminuzione della platea degli aventi diritto. Arriverà, inoltre, un mini-assegno da 400 euro per i lavoratori discontinui, quello che tutti chiamano reddito di emergenza. Saranno queste le principali novità contenute nel nuovo Decreto cui il governo sta lavorando e annunciato, presumibilmente, per il prossimo 20 aprile. Il ministro dell'Economia, Nunzia Catalfo, dà qualche anticipazione nella sua pagina Facebook: "Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione. Obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”. Il reddito di emergenza per i lavoratori discontinui dovrebbe attestarsi sui 400 euro. A ribadire l'aumento di 200 euro per autonomi e partite Iva è anche il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, intervenuto nella trasmissione Circo Massimo su Radio Capital: "L'indennizzo per i lavoratori autonomi e professionisti non solo verrà prorogato anche per il mese di aprile ma potrebbe salire da 600 a 800 euro", ha dichiarato Misiani specificando che si chiederà probabilmente un minimo di selettività in più. Intanto arrivano sui conti correnti pagamenti dell'Inps bonus 600 euro.