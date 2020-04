Coronavirus, Stati Uniti aprono una inchiesta su origine virus. Ipotesi incidente laboratorio Wuhan

Coronavirus, gli Stati Uniti indagano sull'origine del virus. L'ipotesi su cui dirigenti dell'intelligence Usa e della sicurezza nazionale stanno esaminando è che il nuovo coronavirus sia frutto di un errore di laboratorio a Wuhan, in Cina. La notizia è stata diffusa dalla Cnn che cita varie fonti a conoscenza del dossier che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Peraltro, mercoledì 15 aprile il Washington Post aveva riportato la notizia secondo cui, nel 2018, diplomatici Usa a Pechino avevano rilevato delle carenze delle condizioni di sicurezza del laboratorio di virologia di Wuhan. Gli scienziati, però, sembrano non condividere queste tesi. Uno studio pubblicato su Nature Medicine da un gruppo internazionale di ricerca ribadisce che il Sars-Cov-2 è nato in natura e non in laboratorio attraverso la manipolazione di Coronavirus simili a quelli della Sars.