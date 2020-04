Scuola, la viceministra Anna Ascani: "La riapertura favorirebbe la diffusione del Coronavirus"

La parlamentare Anna Ascani sembra mettere una pietra sopra alla possibilità di riapertura delle scuole il 18 maggio. Il viceministro dell'istruzione lo ha dichiarato ad Agorà su Rai 3. "L'Oms - ha spiegato Ascani - sostiene che le scuole sono il luogo dove il contagio si moltiplica, i più giovani anche da asintomatici possono diffondere il virus". Ascani aggiunge: "La riapertura delle scuole potrebbe favorire una nuova esplosione del contagio ed è un rischio che in questo momento non possiamo permetterci". Si sta valutando anche come muoversi per la ripresa delle lezioni a settembre, considerato l'annoso problema delle classi pollaio. Non si esclude un ulteriore utilizzo dell'insegnamento a distanza, affinando tecniche e tecnologie, per evitare che non ci sia la distanza di oltre un metro tra studenti.

Guarda anche In Danimarca riaprono le scuole: primo Paese in Europa