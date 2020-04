Coronavirus, teoria rivoluzionaria da Israele: "Virus a tempo. La diffusione si blocca dopo settanta giorni"

Un virus a tempo la cui diffusione si blocca sempre dopo settanta giorni. La teoria rivoluzionaria arriva da Israele. E' ilsussidario.net a darne notizia in un dettagliato articolo. Nel servizio si spiega che secondo il professor Isaac Ben Israel (capo del programma di studi sulla sicurezza dell'Università di Tel Aviv e presidente del Consiglio nazionale per le ricerche e lo sviluppo, ex generale) il Covid 19 sarebbe un virus "a tempo". Lo scienziato ha spiegato la sua teoria a "Channel 12" e non sono mancate le critiche, ma Ben Israel ha presentato i suoi studi statistici secondo cui Covid 19 raggiunge il picco dopo quaranta giorni e lo zero dopo settanta. Evoluzione, tra l'altro, che riguarderebbe sia i paesi che hanno optato per un lockdown molto severo sia quelli che hanno adottato quarantene meno rigide. Ben Israel ha spiegato che nel suo Paese “l’incidenza dei pazienti è stata maggiore di giorno in giorno. Questo è avvenuto nelle prime quattro settimane, dopo la scoperta dell’epidemia. A partire dalla sesta settimana, l’aumento del numero di pazienti è diminuito, raggiungendo un picco nella sesta settimana con 700 pazienti al giorno. Da allora è in calo e oggi ci sono solo 300 nuovi pazienti. In due settimane raggiungerà lo zero e non ci saranno più nuovi casi". Andamento che secondo il professore sarebbe stato identico anche in altri paesi. La quarantena, sempre secondo lo scienziato, sarebbe comunque necessaria per ridurre i picchi di diffusione e soprattutto l'impatto sui sistemi sanitari nazionali.