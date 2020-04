Coronavirus, a Firenze scatta l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi aperti da lunedì 20 aprile

Il perdurare dell'emergenza Coronavirus è alla base della decisione da parte del Comune di Firenze di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine per uscire di casa, sempre nei limiti delle restrizioni sugli spostamenti. "Abbiamo deciso di far scattare l'obbligo di indossare le mascherine da lunedì 20 aprile - ha spiegato il vicesindaco del Comune di Firenze, Cristina Giachi, in Consiglio comunale in videoconferenza - ma voglio ribadire che le mascherine non sono un lasciapassare per uscire".

Proprio per questo Giachi ha invitato "chi esce da casa per necessità a indossare sempre le mascherine quando si trova vicino ad altre persone".

Il vicesindaco ha spiegato anche che "in queste ore si sta ultimando la consegna delle mascherine a casa per i residenti, circa 178mila famiglie le hanno già ricevute, mancano 10mila nuclei familiari. Distribuiremo mascherine anche a quei residenti che non sono stati ancora raggiunti e quanti sono domiciliati a Firenze ma non residenti anagrafici".