Coronavirus, Whasington Post: allarme Covid lanciato da funzionari Usa nel 2018 a Wuhan

E' una rivelazione destinata a sollevare un polverone, quella del Washington Post secondo cui due anni prima che la pandemia di Coronavirus investisse il pianeta, funzionari dell'ambasciata Usa in Cina erano stati un istituto di ricerca di Wuhan: dalla loro ispezione erano poi partiti due avvisi "sull'inadeguata sicurezza dei laboratori" dove scienziati asiatici stavano portando avanti "studi rischiosi" su pipistrelli infettati dal Covid 19. Il Washington Post, tuttavia, tiene anche a sottolineare che a seguito dell'allarme lanciato dai funzionari statunitensi, non emersero prove specifiche di fughe del virus dai laboratori cinesi. Sempre il Post, riferisce che "nel gennaio 2018 rappresentanti scientifici statunitensi furono infatti inviati più volte al Wuhan Institute of Virology, che nel 2015 era diventato il primo laboratorio cinese a raggiungere il più alto livello di sicurezza internazionale nell'ambito bioresearch". I funzionari Usa avvisarono Washington attraverso canali diplomatici mettendo in guardia dai rischi e dai punti deboli rilevati nei laboratori cinesi. Tutto questo nel gennaio del 2018.