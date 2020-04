Coronavirus in Umbria, aumentano guariti e tamponi, cresce di uno il numero dei morti, meno in isolamento

L'aggiornamento dei dati sull'emergenza Coronavirus in Umbria forniti dalla Regione e aggiornati alle ore 8 di mercoledì 15 aprile 2020 segnalano un fenomeno in ulteriore contenimento.

Rispetto alla situazione di martedì 14 aprile, le persone positive al virus Covid sono 1.322 (+1), mentre è in calo il numero dei casi attualmente positivi: 898, 40 in meno.

Aumenta invece la quantità dei guariti, che sono 370 (+40 rispetto a martedì), mentre è stabile (316) il numero dei pazienti clinicamente guariti.

Purtroppo nelle ultime 24 ore è cresciuto di una unità il numero dei morti, con il numero dei decessi che sale a 54 e l'indice di letalità che si attesta a 4,08%.

Il dato riferito ai ricoverati riferisce di 159 persone (-5) presenti negli ospedali umbri, con il numero dei pazienti in terapia intensiva che è rimasto invariato.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.996 (-413), sono usciti dall’isolamento 9.354 soggetti (+413).

Alle ore 8 del 15 aprile sono stati eseguiti 20.243 tamponi (+1.302).