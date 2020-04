Fase 2, è questo l'obiettivo di tutti gli italiani alle prese con l'emergenza del Coronavirus. Fase 2 intesa come progressivo ritorno alla normalità, seppure con tutta una serie di cautele sul distanziamento sociale e regole da rispettare per tenere sotto controllo e arginare la diffusione del contagio. Fra le disposizioni che potrebbero essere previste - secondo quanto riferisce il Corriere della Sera nel proprio sito web (LEGGI LA NOTIZIA) - c'è anche la possibilità che le Asl possano disporre dei numeri telefonici di tutte le persone entrate in contatto con chi è risultato positivo al Covid 19. Allo studio anche l'obbligo di misurazione della temperatura corporea prima di entrare in servizio nei luoghi di lavoro. "I termoscanner - come ha spiegato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri - dovranno essere posizionati all'ingresso di tutti i luoghi dove ci sono persone che lavorano, così come guanti, mascherine e disinfettanti".