Coronavirus in Francia, 762 morti in un giorno. Le vittime sono quasi 16mila. Strage nelle case di riposo

In Francia drammatico record di morti per il Coronavirus. Sono 762 quelli annunciati il 14 aprile, mai ne erano stati comunicati tanti in un solo giorno. Sale a 15.729 il bilancio complessivo delle vittime dal primo marzo. Sono oltre 10mila i decessi avvenuti negli ospedali, mentre 5mila 600 quelli registrati nelle case di riposo. E' stato Jerome Salomon, direttore generale della Sanità a comunicare il bollettino, specificando che i dati che arrivano dalle case di riposo e non riguardano necessariamente i decessi delle ultime 24 ore. Nel Paese i contagi ufficiali hanno superato quota 137.800. Si registra anche un dato positivo: per il sesto giorno consecutivo il saldo fra i nuovi pazienti in rianimazione e quelli usciti dal reparto fa registrare un calo complessivo di 91 unità. I ricoverati in rianimazione sono 6.730.

Guarda anche Negli Stati Uniti 582mila casi e 24mila morti