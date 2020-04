Coronavirus, a Milano oltre 14mila casi. Tutti i dati sui contagi provincia per provincia. Scarica la tabella

Emergenza Coronavirus, Milano è la città della Lombardia (e d'Italia) con il maggior numero di casi: 14.161. In Emilia Romagna invece il triste primato è di Reggio Emilia: 3.888. In Veneto davanti c'è Verona 3.547, in Piemonte Torino con 8.129, nelle Marche invece Pesaro 2.181. E per il resto delle regioni Firenze (Toscana) 2.269, Napoli (Campania) 1.932, Roma (Lazio) 3.431, Genova (Liguria) 3.086, Trieste (Friuli Venezia Giulia) 916, Catania (Sicilia) 704, Bari (Puglia) 962, Perugia (Umbria) 956, Pescara (Abruzzo) 930, Cambobasso (Molise) 191, Trento (Trentino Alto Adige) 3.126, Sassari (Sardegna) 745, Potenza (Basilicata) 164, Aosta 927, Cosenza (Calabria) 295. Clicca qui per scaricare la tabella di tutte le province italiane (dati aggiornati al 13 aprile).

