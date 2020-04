Coronavirus: morti, ricoverati, positivi, guariti. La situazione regione per regione. Scarica la tabella

In Italia sono 162.488 i casi totali ufficiali di Coronavirus dall'inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 104.291. Al 14 aprile i morti sono 21.067, mentre 37.130 i pazienti giudicati guariti. Di seguito gli attualmente positivi e i decessi regione per regione. Clicca qui invece per scaricare la tabella con tutti i dati.

Attualmente positivi

32.363 in Lombardia

13.778 in Emilia-Romagna

13.055 in Piemonte

10.736 in Veneto

6.352 in Toscana

3.466 in Liguria

3.095 nelle Marche

4.022 nel Lazio

3.094 in Campania

2.082 a Trento

2.552 in Puglia

899 in Friuli Venezia Giulia

2.071 in Sicilia

1.800 in Abruzzo

1.564 nella provincia di Bolzano

622 in Umbria

900 in Sardegna

816 in Calabria

559 in Valle d'Aosta

265 in Basilicata

200 in Molise



I decessi

11.142 in Lombardia

2.705 in Emilia-Romagna

1.927 in Piemonte

906 in Veneto

538 in Toscana

793 in Liguria

728 nelle Marche

300 nel Lazio

260 in Campania

310 nella provincia di Trento

278 in Puglia

206 in Friuli Venezia Giulia

175 in Sicilia

232 in Abruzzo

214 nella provincia di Bolzano

53 in Umbria

89 in Sardegna

68 in Calabria

118 in Valle d'Aosta

19 in Basilicata

15 in Molise