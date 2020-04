Coronavirus, in Italia ancora 602 morti. Oltre 21mila vittime complessive. Meno malati in terapia intensiva

Sono 602 le nuove vittime con Coronavirus ufficializzate nel bollettino del 14 aprile diramato dalla Protezione Civile nel corso della consueta conferenza stampa giornaliera. Complessivamente i morti ufficiali arrivano quindi a 21.067. Di contro le nuove guarigioni sono 1.695 che portano il totale dall'inizio della pandemia a 37.130. Gli attualmente positivi sono 104.291, di questi 3.186 ricoverati in terapia intensiva (74 in meno del 13 aprile), 28.011 ospedalizzati in altri reparti (-12) e 73.094 (70%) in isolamento domiciliare perché affetti da sintomi minori. I nuovi tamponi positivi ufficializzati da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, sono 2.972. Il numero complessivo dei casi diventa quindi di 162.488.

