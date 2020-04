Bonus 600 euro, da domani 15 aprile pagamento ai lavoratori. Entro fine settimana soldi a 1,8 milioni persone

Nella giornata di domani, 15 aprile, è previsto l'inizio del pagamento del bonus da 600 euro ai lavoratori. Saranno un milione e 800mila i cittadini che potranno incassare i soldi, per molti vitali in un periodo altamente drammatico dal punto di vista del reddito. A confermare il programma è la ministra Nunzia Catalfo che dirama una nota insieme all'Inps. "E' un segnale importante - si legge - e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell'emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà. Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l'indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche".

