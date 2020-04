Coronavirus, la strage dei medici continua: altri quattro morti. Il totale dei decessi sale a 116

Purtroppo giorno dopo giorno si allunga sempre di più il numero dei medici morti risultati positivi al Coronavirus. Il bollettino pubblicato in rete dalla Federazione nazione degli ordini dei medici ogni giorno diventa più corposo. Nelle ultime ore sono stati registrati altri quattro decessi che portano il totale delle vittime a 116. I nomi dei nuovi deceduti sono quelli di Luigi Ciriotti, medico di medicina generale in pensione, non in servizio; Sebastiano Carbè, medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso; Maurizio Bertaccini, medico di medicina generale; Domenico Fatica, odontoiatria. Soprattutto nella fase iniziale dell'emergenza molti sanitari sono stati costretti a lavorare non adeguatamente protetti.

