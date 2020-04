Coronavirus, Sara Cunial parlamentare no vax (ex M5S) fermata sulla via del mare: "Vado al lavoro". Sanzionata

Lei è Sara Cunial deputata con nette posizioni no vax, eletta nel Movimento 5 Stelle, poi passata al Gruppo Misto dopo essere stata espulsa dal suo partito. E' tra gli italiani sanzionati dalle forze dell'ordine per aver ignorato il divieto di spostamento senza giustificato motivo. La parlamentare è stata controllata nel giorno di Pasquetta da parte della polizia locale. E' stata fermata mentre era sulla via del Mare, nei pressi di Ostia. Si è giustificata dicendo che era sul posto per il suo lavoro di parlamentare. Una giustificazione che non è stata ritenuta valida dagli agenti che l'hanno sanzionata.

Guarda anche Burioni: "I no vax sciolti come neve al sole"