Coronavirus, sottosegretario Zampa a Von der Leyen: "Bruttissime le sue parole sulle vacanze"

La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, non brilla per comunicazione. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, che a RaiNews24 ha commentato le dichiarazioni della presidente della Commissione Ue che ha invitato gli europei a non prenotare le vacanze. "Le parole di Ursula von der Leyen? Bruttissime. Forse non ha un grande dono nella comunicazione. Non si può dire ai nostri anziani: non uscite di casa nemmeno quest'estate. Forse non ha idea delle estati torride che ci sono nel nostro Paese, non si può dire agli anziani di restare chiusi nelle loro case, magari in mezzo all'asfalto e al cemento. Penso che il professor Galli ci abbia detto con maggiore autorevolezza che possiamo iniziare a programmare le nostre vacanze. Credo che anche se non ci sarà un vaccino, si riuscirà però a tenere più sotto controllo il virus", ha detto Zampa.