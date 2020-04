Coronavirus, ecco come cambieranno le vacanze sulla base delle restrizioni che resteranno in vigore

Una delle domande più ricorrenti nei giorni del Coronavirus fa riferimento ai tempi e alle modalità con cui si potrà andare in vacanza la prossima estate. Il desiderio di tutti è naturalmente quello di un ritorno alla normalità prima possibile e in sicurezza, ma è un dato di fatto che l'emergenza Covid 19 cambierà le abitudini anche per ciò che riguarda le vacanze.

Una delle certezze, per esempio, è quella che sarà molto più difficile viaggiare all'estero verso luoghi e spiagge straniere visto che molti Paesi manterranno forme più o meno marcate di quarantena. Altrettanto certo è che prenotare periodi di vacanza è tutt'altro che sconsigliato dal momento che tutti gli alberghi e le strutture ricettive hanno ormai previsto la massima flessibilità da questo punto di vista. Incertezza, invece, su come le strutture ricettive dovranno adeguarsi alle norme sul distanziamento sociale: gli spazi in spiaggia, infatti, potrebbero subire variazioni a cominciare dalla distanza fra gli ombrelloni così come da stabilire resta l'eventualità di un uso obbligatorio di mascherine.