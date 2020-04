Coronavirus, festa nel cortile a Gallipoli: arriva la polizia e sanziona tutti

Ancora una festa, ancora immagini che finiscono su Facebook, ancora cittadini pesantemente sanzionati dalle forze dell'ordine. Dopo la festa sui tetti di Palermo, quella nella scalinata del palazzo di Pozzuoli e il party con amici organizzato a Lodi, ecco che spunta un altro episodio. Questa volta a Gallipoli, in Puglia. Sui social appare un video in cui alcuni cittadini sono radunati in un cortile e festeggiano la Pasqua. Immagini pagate a caro prezzo dai protagonisti, tutti identificati e sanzionati dai poliziotti del commissariato locale. Il video, infatti, era diventato velocemente virale, condiviso da decine e decine di utenti che stigmatizzavano l'iniziativa.