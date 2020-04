Coronavirus, il bonus autonomi di 600 euro in pagamento dal 15 al 17 aprile, secondo quanto assicurato da Inps, per garantire un aiuto immediato a coloro che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività per colpa dell'emergenza Covid. L'indennità, peraltro, passerà da 600 a 800 euro nei mesi di aprile e maggio. Fino a questo momento sono a quota quattro milioni le domande arrivate. L'Inps ne ha liquidate già oltre un milione. In una nota del governo si precisa che i 600 euro verranno pagati nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17. Secondo quanto comunica il Ministero dell'economia, invece, sono 660 mila le domande di stop ai mutui arrivate fino al 3 aprile da parte di famiglie e imprese.