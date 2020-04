Coronavirus e vacanze estive, la Sardegna sta lavorando per un progetto in vista della nuova stagione in grado di garantire la massima sicurezza ai viaggiatori. Il progetto si chiama "Sardegna isola sicura" ed è promosso da Portale Sardegna, una agenzia online con sede a Nuoro quotata su Aim Italia e specializzata nel segmento incoming. La Sardegna sta cercando di fare l'impossibile dopo che un sondaggio lanciato sulla base utenti italiani di Portale Sardegna e Charming Sardinia, ha fatto emergere che solo il 7% degli intervistati prevede già da ora di non fare vacanze estive. Il progetto punterà all'adozione di alcuni criteri in grado di ridurre la possibilità di contagi. Ci sono ancora i margini per salvare la stagione, tanto più che sono molti i vip che stanno facendo appelli per prenotare le eventuali ferie (se sarà possibile) solo in Italia.